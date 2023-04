Politsei võtab kihutajad luubi alla terveks nädalaks

Kui varasemalt on liiklustalgud kestnud ühe ööpäeva, siis tänavu pühendavad korrakaitsjad talgutele terve nädala.

Politseikolonelleitnant Sirle Loigo sõnul on varasem kogemus on näidanud, et kuivõrd rakenduse kaudu antakse iga aasta teada tuhandetest kohtadest, kus kiiruseületajaid märgatakse, ei jõua paraku politseipatrullid ühe päevaga kõikjale.