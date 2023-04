VIDEO ⟩ Viis väikest konna läksid üle tee. Järgi jäi neid üks

Tiigikonnad. Foto: Lenne Rähn-Kuusik

Konnad ei hukku mitte ainult autoteedel. Kui nende rändetee satub uusehituse alale, võib ka kõnnitee äärekivi osutuda ületamatuks takistuseks. Konn jääb sinna kinni ja kas külmub või kuivab surnuks. Konnad on kümnete kaupa hädas ka betoonmüüri taga, mis piirab Ihaste sillale suunduvat teetammi. Teetammi sisse rajatud tunnel konnapäästjate meelest eriti ei toimi.

Linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja Andres Pool selgitas, et konnatunneleid on kaks. Need on 800-meetrised plasttorud läbimõõduga 800 millimeetrit, mis on poolenisti liivaga täidetud. Tunnelisse suunavad konni metallist piirded.

Aga kuna ümbrus on vesine, siis piirete lähedal maapind kord külmub, kord sulab. See tähendab ka, et pinnas kord kerkib, siis vajub. Teinekord vajub nii, et konnad mahuvad piirde alt läbi ja satuvad ikka teele. Andres Pooli sõnul pole selle kohta, kui tõhusad need konnatunnelid on, uuringut tehtud. Keegi täpselt ei tea.

Lenne Rähn-Kuusik rõhutab, et konna üle tee aidates tuleb hoolega tähele panna, kuhu poole on ta nina, ning viia loomake just selles suunas üle tee. Konni tuleb päästa kinnastega, sest inimese kehatemperatuur on konna nahale põletav.