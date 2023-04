Näitleja Inga Lunge on sedakorda lavastaja. Ta toob sel suvel Kammivabriku sündmuskeskuses vaatajate ette lavastuse «Korvpall on saatanast», mille on endise tippkorvpalluri Mihkel Tiksi kirjutatud «Lõpuvilest» näitetrupile toimetanud Urmas Lennuk.