ESIMESED PILDID ⟩ Täna on Tartu kesklinn sinilillejooksjate päralt

Jooksul on kuus võistlusklassi, start ühine ning iga võistlusklassi kolme paremat osalejat autasustatakse Sinilillejooksu medali, diplomi ja meenega. Jooksu tulemus mõõdetakse igal numbriga registreerunud osalejal elektroonilise kiibiga. Ka on kohapeal võimalik jooksule registreeruda, kuid stardinumbreid koos ajavõtukiibiga on piiratud hulk.