Vanemuise juhiks soovib saada esialgu kaks isikut

Sihtasutus Teater Vanemuine on välja kuulutanud avaliku konkursi, et leida järgmisteks aastateks teatrijuht. Kandideerimisdokumentide esitamise tähtaeg on 16. aprill. Praegune teatrijuht Kristiina Alliksaar lahkub ametist omal soovil, tema viimane tööpäev on 30. juuni.