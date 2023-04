GALERII ⟩ Elistvere loomapargi asukad nautisid kevadiste päikesekiirte paitusi

Reedel olid päikesepaistelist ilma nautimas mitmed sarvilised ja karvased Elistvere asukad, mõni neist oli ilmaga lausa nii rahul, et oleks võinud teda vabalt topiseks pidada.

Kuigi päris pisikesi olendeid pole Elistveres tänavusel kevadel lisandunud, olid loomaparki varem külastanuile tuttavad näod aedade vahelt uudishimulikult välja piilumas. Kellele aga loomadest väheks jääb, neil on võimalus veel tänagi võtta osa maakunsti loomisest.

Land Art Estonia ehk maakunst on minimalistliku kunsti liik ning toimub Elistveres juba kolmandat korda. See töötati välja kuuekümnendatel ning eeldab kunstniku ja maastiku vahelist suhtlust, et luua objekte, kasutades ainult kohapeal leitud orgaanilisi materjale: vett, kive, maapinda, oksi, rohelust. Sellega kutsub loomapark üles oma külastajaid vaatama, kuidas muudetakse maastikku ja mille tulemusena muutub Elistvere õpperaja ümbrus atraktiivsemaks ja põnevamaks.