Lodjaseltsil tuleb ikkagi plats puhtaks teha

Esialgse õiguskaitse kohaldamata jätmine tähendab, et lodjaseltsil on kohustus lammutada või teisaldada lodjakoja telk ja väikeehitis ning utiliseerida ehitus- ja lammutusjäätmed. Kui kaebaja neid kohustusi ei täida, on linnal õigus kohaldada sunnivahendeid. Linnavalitsuse antud tähtaeg oli 31. märts.

Kohus otsustas aga peatada ettekirjutuse punktis, mis näeb ette Madruse 24 katastriüksusel võimalikult ehituseelse loodusliku olukorra taastamise. Selle punkti täitmise tähtaeg on veel saabumata, see on 30. aprillil ja seda saab täita pärast ehitiste kõrvaldamist, teadmata on, millal see võiks juhtuda, kommenteeris Tartu linnasekretär Jüri Mölder.