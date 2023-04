«Midagi pole teha, paate on nii palju juurde tulnud. Inimesed on vahepeal rikkaks saanud,» rääkis Luunja sadama kapten Lenno Tobreluts. Luunjas asub Lõuna-Eesti suuruselt teine sadam, sellest suurem on vaid Karlova sadam Tartus. «Seal pole laienduseks ruumi, meil veel on,» sõnas kapten.