Toidupank kogub kahel päeval Tartu poodides annetusi

«Toidupanga abivajajate hulk ei näita vähenemise märke, kuna Eesti inimeste toimetulek ei ole viimasel ajal kiita ning vajame kvaliteetse toiduabi andmiseks heade annetajate abi,» rääkis toidupanga tegevjuht Piet Boerefijn. Ta lisas, et viimasel ajal on lisandunud abivajajate hulka toimetulekuraskuses vanemaid inimesi ning perekondi.

«Sel nädalalõpul toimuvad toidukogumispäevad on toidupanga jaoks üliolulised, sest viimaste kuude muudatused kaubanduses ja inimeste ostuharjumustes on muutnud paljude partnerite annetusi,» rääkis Boerefijn.

Ta lisas, et võrreldes varasemaga ostavad inimesed enam allahinnatud ja kampaaniatooteid, see aga on vähendanud toidu hulka, mis jääb kaubanduses üle. «Oleme teinud mitmetes toidupankades seetõttu ümberkorraldusi ning jagame toitu õhtuti, sest siis saame tagada selle, et päästetud toit jõuab kohe inimesteni.»