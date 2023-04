TARTU TULEMINE ⟩ Kartser kuulus lahutamatult tudengiellu

Tartu ülikooli peahoone katuse all pööningul on üks eriline suletud kahe väikese aknaga ruum, mis oli sihipärasel kasutusel 20. sajandi alguseni. See kamber kuulus tudengielu juurde niisama lahutamatult nagu loengud, pummelungid, neiud ja duellid. Jutt on kartserist.