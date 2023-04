Vestlusring ⟩ Öö lõhnab, vihma sajab, aga ülikool ei vaju. Ootab järgmist rektorit

Hando Runnelil on luuletus, mille sõnu on hea laulda Ludvig van Beethoveni «Ood rõõmule» viisil. Väga paljudel inimestel on selle laulu ja Tartuga vastupandamatu seos. Ka rektorikandidaatidel, professoritel Toomas Asseril, Raul Eametsal ja Jaak Vilol, kellele kõigile meenutab see tudengiaegu, Toomemäge ja kevadet. Nad ise on juhendanud nüüd juba mitut põlvkonda üliõpilasi, töötanud Tartus ja täiendanud end välismaal, esimesest on saanud arst, teisest majandusteadlane ja kolmandast bioinformaatik – kõik rahvusvaheliselt mõjukad teadlased. Sel kevadel on nad konkurendid, võistlevad rektorikuue pärast.