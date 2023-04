Toomeoru tenniseväljakud läbivad suure uuenduskuuri

Uuendused said alguse sellest, et tenniseentusiastidest koosnev seltskond moodustas osaühingu Spordimehed, mis ostis eelmisel aastal väljakud ära. Väljakud jäävad omanikuvahetuse järel endiselt kasutada nii Tartu akadeemilisele tenniseklubile kui ka MK Tenniseklubi liikmetele.

MK Tenniseklubi juht Martin Karis selgitas, et plats on investeeringut oodanud üle kümne aasta. Nüüd leiti selleks võimalus ning suvehooajaks saavad väljakud korda. «See ei saa olema privaatne väljak, endiselt saavad seda kasutada kõik huvilised ja harrastajad,» lisas ta.

Suvel peaks igal nädalavahetusel toimuma üks turniir. Korraldatakse nii noorteturniire kui ka võistlusi täiskasvanud harrastajatele. «Harrastajate hulk on suur ning järjest kasvab,» märkis Karis ja lisas, et ainuüksi Tartu akadeemilises tenniseklubis on üle kahesaja liikme ning MK Tenniseklubis üle 170 noore tennisemängija.