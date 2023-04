Kuulun ise nende hulka, kes on alati lootnud, et Eesti astub selle lääneliku sammu ja saadakse aru, et oluline on inimene, mitte sugu. Me ei saa meeleheitlikult tahta kuuluda läänelikku ühiskonda ja Põhjamaade hulka ning samal ajal kuulutada iganenud väärtusi inimõiguste teemal.