Helena Kaldre: köögivilja- või lillepeenrad rikastavad pärandit

Kui aga tööd on suuremahulisemad, näiteks uue hoone rajamine, peaks varuma kannatust – on võimalik, et kaevetöödeks vajalike tingimuste koostamine võtab aega paar nädalat kuni kuu. Kuid ka siis ei jäeta omanikku üksi ja arutatakse asjaolude üle, mida muinsuskaitseamet peaks tingimuste määramisel arvesse võtma.

Sageli on planeeritavatele kaevetöödele loa saamise tingimuseks see, et omanik peab leidma pädevustunnistusega arheoloogi, kes kas enne tööde alustamist maa-ala uurib või on tööde tegemise ajal kohapeal ja jälgib, kas maa seest tuleb arheoloogilisi leide, kultuurkihti või muid kultuuriväärtuslikke elemente. Vajadusel on arheoloogil õigus töö peatada, et avastatud leidu tähelepanelikumalt uurida või ettevaatlikumalt lahti puhastada. Kui muinsuskaitseamet määrab kaevetöödele arheoloogilise uuringu, st nõuab arheoloogi kaasamist, on need tööd omanikule või töö teostajale seaduses ettenähtud viisil hüvitatavad.