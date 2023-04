Politseis ootavad omanikku jalgrattad, mobiiltelefonid ja isegi hulgaliselt relvi

Tartu politseijaoskonnas on selle aasta algusest lisandunud neli omanikuta mobiiltelefoni, viis jalgratast, kaks võtmekimpu, üks rahakott, üks käekell, üks saag ja kaks spordikotti. Sama aja jooksul on politseisse hoiule jõudnud ka lausa kaksteist relva või relvaosa. Relvade nimekiri on väga mitmekesine. Hoiul on nii vintraudseid kui ka sileraudseid püsse, revolvreid ning isegi üks teise maailmasõja aegne Saksa armee kuulipilduja MP35.

Tartu jaoskonna menetlusjuht Timo Reinthal sõnas, et hoiul olevad relvad on enamasti leitud vanadest majadest. «Politseil on kohustus leitud relvadest avalikult teada anda,» selgitas Reinthal. Ta lisas, et on ka juhtumeid, kus relvaomanik on siitilmast lahkunud ning relva on leidnud tema lähedased, kes on selle politseile üle andnud.