Raamatukogutöötajad panid oma varjatud elu vitriini

Oskar Lutsu nimelise Tartu linnaraamatukogu 110. aastapäeva puhul keskkogu teise korruse näitusteruumis avatud vitriiniväljapanekus «Raamatukogu inspireerib – raamatukoguhoidja loob» leidub rohkesti teoseid, mille on kirjutanud-tõlkinud-koostanud sama kogu töötajad, teiste hulgas direktor Kristina Pai. Kuid vaadata on muudki, mille loomiseks on tarvitatud mõtte- ja näpuosavust.