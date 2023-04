Tallinna-Tartu maanteele tuleb tänavu vaid üks uus 2+1 lõik

Alates 2018. aastast on käinud järjepidev Tallinna-Tartu maantee neljarajaliseks ehitamine. Tänavu on viimase viie aasta jooksul esimene aasta, mil uut neljarajalist teelõiku sel maanteel ei ehitata. Raha puudumise tõttu on tänavu plaanis rajada Tallinna-Tartu maanteele vaid üks uus lõik, seegi vaid kolme sõidurajaga möödasõiduala.