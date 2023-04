Visioonikonverents juhatab sisse Tartu linna uue arengukava koostamise

Tartu linnapea Urmas Klaas kutsub linlasi konverentsist osa võtma ja Tartu tuleviku teemadel kaasa rääkima. «Tartu linn on väga rikas erinevate lugude poolest, mis räägivad ülikoolilinnast, siinsest kultuurielust, legendaarsetest tartlastest või meie ettevõtlikkusest. Kuid meie lugudesse on just viimastel aastatel tulnud palju uusi märksõnu ja teemasid, mis mõjutavad meie tulevikku veel pikalt – ellujäämise kunstid, kestlik areng, elurikkus, nutikas majandus. Konverentsil arutleme, kuidas me oma lähitulevikku kujundama peaksime,» rääkis linnapea.