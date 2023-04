Aasta lõpuks valmib kaks uut Coopi kauplust

Tartu tarbijate kooperatiivi (TTK) juhatuse esimees Tarmo Punger sõnas, et nad on aastaid otsinud sobivat asukohta, et rajada Maarjamõisa linnaossa vana Veeriku Konsumi asemel uus, nüüdisaegne supermarket. «Meile on oluline, et uus kauplusehoone sobituks keskkonda ja kõnetaks kogukonda, seetõttu kuulutasime parima lahenduse leidmiseks välja arhitektuurikonkursi, kuhu kuulus lisaks Coop Tartu esindajatele Tartu ruumiloome osakonna juhataja-linnaarhitekt Tõnis Arjus,» sõnas Punger. Võitjaks osutus arhitekt Tõnu Laanemäe võistlustöö.