Linnavalitsus võtab tööle spetsiaalse elurikkuse edendaja

Tartu linna ilusamaks loov inimene asub täiskohaga tööle Tartu linnamajanduse osakonda, ent esialgu on see ametikoht ajutine. «Linnaaedniku töö kestab neli aastat, võib-olla mõni kuu üle selle. Ta peaks tegelema elurikkuse asjadega ning neid kureerima, ühtlasi pakkuma välja midagi lisaks nendele asjadele, mida ruumiloome osakond on siin teinud,» selgitas Tartu linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak.