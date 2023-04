Tartumaa ühistranspordikeskuse juhataja Maikl Aunapuu sõnul vahetub vedaja seetõttu, et kehtiv avaliku teenindamise leping ASiga Go Bus on lõppemas ja tuli korralda uus hange, mille võitis AS Hansa Bussiliinid. Teedele tuleb 63 uut bussi, mis on varasematest keskkonnasäästlikumad, sest sõidavad biodiislil.