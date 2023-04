Annelinna gümnaasiumi juurest varastati 27. ja 30. märtsil tõukerattad ilmselt päise päeva ajal, kui nende omanikud koolipingis istusid. «Rattaparklatel on kaamerad olemas, oleme videod politseile edasi andnud,» sõnas kooli direktor Hiie Asser.

Asseri sõnul on üks probleeme laste käitumine hinnalise varaga. «Tihtipeale nad ei lukusta oma rattaid või tõukerattaid, mistõttu on need varastele üsna lihtne saak. Lukustamisest räägivad klassijuhatajad lastele muidugi pidevalt, aga kõik neid nõuandeid paraku kuulda ei võta,» jätkas ta.