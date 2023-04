Mis on asja sees? Lõika lõhki ja uuri!

Omicumis 10. aprilli õhtul avatud näituse pealkiri on «Studia botanica», piltidel läbilõiked poolitatud kapsast, sibulast, porgandeist, arbuusist, melonist, granadillist ehk armastuse viljast, redisest, seenest ja millestki veel.

Kui palju me näeme? Vähe!

Piltide ette astudes võiks juurelda, et kui suurt osa me üldse maailmast näeme. Vastus on, et väga vähest osa, sest tavaolukorras saame pilgu heita vaid elava ja eluta maailma olendite ja objektide pindadele, nägemata seda, mis peitub nende sees.

Seesama küsimus vaevab ka iga last neil kordadel, mil ta kaisukaru või äratuskella päästmatult ära lõhub lihtsalt vastupandamatust soovist teada saada, mis on kaisukaru ja kella sees. Jaak Kikas on valinud oma uudishimu objektideks aga puu- ja juurviljad, kuid nagu ta ise ütleb, tuleneb see pigem tehnilisest mugavusest, mitte erilisest botaanikahuvist.

Jaak Kikas näituse «Studia botanica» avamine Omicumis. Foto: Kristjan Teedema / Tartu Postimees

Jaak Kikase piltidest huvitavamgi on aga jutt, mida ta näituse avamisel kõneles, osutades sellele, et moodsal ajal on võimalik asjade sisemusest ettekujutust saada ka tomograafiaga, olgu selleks siis röntgen-, tuumamagnetresonants- või ultrahelitomograafia. Siiski, värve nende tehnikatega kätte ei saa.

Järelikult tuleb ikkagi lõigata. Kuna Jaak Kikas on füüsik, kelle peas liigub loov mõte, ei kasutanud ta lõigete jäädvustamisel tavafotograafiat, vaid tegi need pildid skanneriga.