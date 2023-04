Järgmisel nädalal toimub Tartus maamess

Eelseisvat maamessi iseloomustades ütles messi projektijuht Margus Kikkul, et nagu mullugi, kui mess kaks aastat kestnud pausilt naasis, toimub see sama suures mahus kui pandeemiaeelsetel hiilgeaegadel. Pigem oli tema sõnul korraldusmeeskonnal tükk tegemist, et kõik soovijad seitsme hektari suurusele näituseväljakule ära mahutada. «Maamessi puhul räägitakse palju selle mastaabist. Meile kui korraldajatele on aga väga vastutusrikas ülesanne jälgida, et esikohal on messi sisu ehk raskuskeskme moodustavad põllumajanduse, metsanduse, aianduse ja toidutööstuse ettevõtted,» märkis ta ning lisas, et maamess on ennekõike erialainimeste kohtumispaik, mille kesksel kohal on tehnikanäitus, kus esitletakse põllu- ja metsamasinaid, farmiseadmeid, hooldustehnikat ning toidutööstuse seadmeid. Samuti on esindatud toidutootjad, aiandid ning messitemaatikaga seotud tugiteenused.

Juba mitukümmend aastat on messi programmi kuulunud ka raiesportlaste mõõduvõtt. Kikkuli sõnul on tal hea meel, et sisukast koostööst on aastatega välja kasvanud hea suhe raiespordi eestvedajate ja Eesti metsaseltsiga, tänu millele on maamessil au võõrustada raiespordi maailmameistrivõistlusi, mis toob Tartusse 22 riigi parimad sportlased. «Tänu sellele saab kindlasti öelda, et seekordne maamess on läbi aegade kõige rahvusvahelisem,» sõnas messi projektijuht. Kaugemaid külalisi on Tartusse oodata Jaapanist.

Sel korral on messil esindatud Eesti tõusigade aretusühistu, et propageerida kohalikku aretustööd ja toitu. Traditsiooniliselt tuuakse näitusele ka lihaveised ning tutvustatakse veiseliharoogi. «Lihaveisekasvatajad on teinud tänuväärset tööd loomaliha tutvustamisel ning jätkavad seda ka tänavusel maamessil. Suur rõõm on nende kõrval näha seakasvatajaid. Maamess on kindlasti hea väljund kodumaise toodangu propageerimiseks,» märkis Kikkul.