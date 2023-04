Vanemuine toob vaatajate ette lavastuse Artur Alliksaare elust ja luulest

Näidendi autori ja lavastaja Urmas Vadi sõnul ei ole vaatajate ees kronoloogiline narratiiv ega elulugu, samas ei ole see ka luulekava. «Need on justkui pildid, read ja kujundid kellegi elust ja luulest, mis on nagu kosmosesse kuivama riputatud pesu.»

Vanemuise teatel käis näitetrupp proovide tegemise ajal ka Artur Alliksaare radadel, sealhulgas külastati Eesti kirjandusmuuseumit ja kohtuti luuletaja poja Jürgen Alliksaarega.

«On autoreid, kelle puhul on tähtsad vaid nende tekstid ja isik tagaplaanil. Mõne autori puhul on vastupidi: kõik me teame seda kirjanikku, aga keegi pole teda lugenud,» märkis Vadi. «Alliksaare puhul on mul tunne, et teda saab igatpidi vaadata: kas lugeda vaid tema teksti või lugeda teda ka siis, kui meil on kõrval tema elulugu, legendid.»

Nii on ka lavastust «Sada grammi taevasina» oodatud vaatama nii Alliksaare suured austajad kui ka teatrisõbrad, kes ei ole tema elu ja luulega veel tuttavad või on seda põgusalt. Viimastel soovitab näidendi autor lugeda enne etenduse algust läbi kavalehe, mille on koostanud dramaturg Anu Tonts.

Sadamateatri fuajeesse jõudes ootab publikut ees raadiomajakas. See võimaldab kõrvaklappide abil kuulda üht-teist Alliksaare eluloo kohta.