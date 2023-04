Kevadine õhtupoolik Tartu üliõpilasmaja keldris, parasjagu on käsil tantsusammudele viimase lihvi andmine.

Rahvatantsu kohta ütlevad harrastajad ikka, et kui sellele sõrm anda, ei võta too üksnes kätt, vaid haarab endasse kogu keha, hinge ja meele. Kes rahvatantsuga kord tegelema hakkab, see sellega nakatub, nakatab oma lapsed ja võib-olla isegi sõbrad.