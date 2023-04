Tunnistan ausalt, et väga põhjalikult leppega veel tutvuda jõudnud ei ole, kuid majutusasutustega seonduv teeb praegu väga nõutuks. Minu jaoks on plaan majutusasutuste käibemaksuerisuse kaotamise kohta täiesti ootamatu, ei osanud seda ka kõige halvemates unenägudes näha, et koalitsioon just sellise lähenemise võtab.