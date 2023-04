Raadi lennuvälja ruleerimisrajast saab elamustänav

«Ermi tänaval on selge nägu ja maastikuline identiteet, mida ei kohta kuskil mujal, ei Eestis ega mujal Euroopas. Loodame, et tulevikus Ermi tänaval kulgedes on see kui inspireeriv, poeetiline ja kogemuslik ruumi kunsti elamus,»selgitas projekti kandvat mõtet üks autoreist maastikuarhitekt Terje Ong.

Tartu vallavanema Jarno Lauri sõnul on projekti suurim lisandväärtus see, et järjest enam on esile kerkinud ruleerimisraja potentsiaal. «Lisaks liikluseks vajalikule tänavale, kuhu mahuvad nii autod ja bussid kui ka jalgrattad ja jalakäijad, saab seda nõukogudeaegset juberajatist kasutada ekspositsioonina, mis esitleb iseennast,» rääkis ta. «Kui seni on ERMi peahoone ja lennuvälja seos nähtav vaid droonivaates, siis vaatetorni abil saab tulevikus selle elamuse vahetult kohapeal,» rääkis ta.