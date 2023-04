Anne kanali ääres algavad tasuta välitrennid

Abilinnapea Mihkel Leesi sõnul on linna pakutavad tasuta treenimisvõimalused muutunud iga aastaga üha populaarsemaks. «Tartus on spordi- ja mänguväljakuid kujundatud nii, et erinevate huvide ja võimetega inimesed leiaksid meeldiva tasuta liikumisvõimaluse. Vahel on spordiväljakute kasutamise barjääriks kasutajate vähesed teadmised treeninguvahendite võimalustest ja -metoodikast. Linna korraldatud välitreeningutel aitavad kogenud füsioterapeudid tartlastel liikumisest maksimaalselt rõõmu tunda ja kasu saada,» rääkis Lees.