Õpilaste teadusfestival kutsub teadushuvilisi Tartusse

Festivali keskseks sündmuseks on õpilaste teadustööde riikliku konkursi teine voor, kus Eesti parimad õpilasuurijad tutvustavad oma töid. Posterettekandeid saavad uudistada kõik külastajad. Kolmapäeval antakse üle riiklikud preemiad ja koostööpartnerite eriauhinnad. Üle mitme aasta tutvustavad festivalil oma uurimusi ka algklasside õpilased.

Kahe päeva jooksul on kõigil võimalik ise järele proovida, kui põnev ja mitmekülgne on teadus. Samuti on kõik kooligrupid oodatud osa võtma inspireerivast lavaprogrammist.