Noor kontratenor Londonist laulab barokiaja muusika kontserdil

Martin Sildose dirigeeritud kontserdi peateos, ligi pooletunnine Antonio Vivaldi kantaat «Nisi Dominus» on eesti muusikutega esiettekandel Eestis. Corelli Musicu kunstilise juhi Mail Sildose hinnangul nõuab see soolokantaat konratenorilt erakordset virtuoossust.

«Martin Karu on särava staarina esimene eestlane, kes omandab kontratenorina haridust Londoni mainekas kõrgkoolis Guildhall School of Music & Drama,» lisas Sildos. «Need on noore solisti esimesed suured soolokontserdid orkestriga. Varem on ta laulnud palju aariaid ja kammerkontserte.»