Juhani Jaeger: hakkame valmistuma erakorralisteks valimisteks, kui riigi rahanduslik olukord on nii katastroofiline

Võimukõnelustel on harva seos valimiste eel kõlanud pealubadustega. Koalitsiooniläbirääkimistel Reformierakonna, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna vahel on valimiseelsed kõlavad lubadused asendunud tõdemusega : «seis on veelgi halvem, kui veel mõni nädal tagasi arvasime».

Valimiskampaanias lõid kõige kulukamaid lubadusi lauale tänased läbirääkijad eesotsas Reformierakonnaga. Riigieelarve seisuga on viimane peensusteni kursis, kuna rahandusministri portfelli on hoitud juba kaks aastat. Avalikkus võib õigusega eeldada, et 470 miljonit eurot maksev tulumaksureform on riigile jõukohane – seejuures vältides selle raha varjatud sissekasseerimist mõne muu nime all (lubati ka maksurahu).