Tarmo Trei: riiklikesse kruusateedesse investeerimine kukub nulli

Suurem tähelepanu teedele tähendab üldjuhul seda, et on probleeme, millest tuleb rääkida. Probleemid aga tekivad sellest, kui teedesse investeerimine pole olnud süsteemne ja piisav.

Võrreldes käesoleva aastaga vähenevad järgnevatel aastatel investeeringud riigiteedesse pea 100 miljonit eurot. Kohalike teede rahastamisvajadus, et tagada teede optimaalne seisukord, peaks olema praegusest 170 miljonist pea poole suurem ehk 314 miljonit eurot.

On selge, et investeeringute vähenemine ning eraldatud ebapiisavad vahendid toovad kaasa teede olukorra süveneva halvenemise. Seda on näidanud ka teede inspekteerimine: sel kevadel on nii riigimaanteedel kui kohalikel teedel mõnede lõikude olukord märgatavalt halvenenud ja kindlasti läheb see veel hullemaks, sest kevadine sulaaeg pole möödas.

Kohalik teedevõrk on väga oluline osa kogu Eesti teetaristust. Need pole kusagil mahajäetud piirkondades looklevad metsateed, mida mööda sõidab vahel mõni üksik auto, vaid need on päriselt vajalik osa taristust, mida kasutab iga päev palju inimesi tööle, poodi, kooli või lasteaeda sõitmiseks. Ja muidugi ka suurematele teedele jõudmiseks. Need teed tagavad, et inimesed saavad vajalikke kaupu ja teenuseid, näiteks ka hoolekandeteenuseid.

Head teed on eriti olulised hädaolukorras, kus inimeste juurde peaksid kiiresti ja probleemideta jõudma kiirabi- ja päästeautod. Kohalike teede hea seisukord on ülioluline tegur, et tagada normaalne igapäevane elu ka Eesti kaugemates piirkondades, soodustada regionaalset arengut, ning hädavajalik inimeste hoidmiseks oma kodukohas.