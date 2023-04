FOTOD ⟩ Trad.Attack! esitles ERMis täismajale oma uut albumit

«Oleme ülirõõmsad, et meie fännid rõõmustavad uue muusika üle koos meiega: tuuri esimene nädal on välja müüdud,» ütleb bändi kitarrist Jalmar Vabarna. «Õnneks ei ole Eestis ükski koht liiga kaugel, ka Tallinnast on nii Järvakandi, Paide kui ka näiteks Narva vaid lühikese autosõidu kaugusel. Naudime koos Eestit ja avastame uusi kohti.»