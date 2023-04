Korjanduskarbi varguse eest kirikus pattu kahetsenud tegelased ei ole seni varastatud raha tagastanud

Luhamets selgitas, et korjanduskarbi kaasa rabanud mees ei ole pärast patukahetsust temaga ühendust võtnud, küll on kirikuõpetajaga suhelnud varguses kaasa löönud naine.

«Neil on keeruline elu, nad ei tule oma igapäevaeluga kuigi hästi toime, nad vajavad abi ja nõustamist, mida olen neile ka pakkunud,» rääkis Luhamets. «Nende inimeste õigele rajale aitamine on ehk väärtuslikumgi, kui see korjanduskarbis olnud raha,» sõnas Pauluse kiriku õpetaja.