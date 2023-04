Kodumaja võitis aasta tehasemaja konkursi kolmandat aastat järjest

Kodumaja poolt toodetud ja ehitatud moodulhoone on osaliselt kolme, osaliselt kuuekorruseline, millele lisandub kaks maa-alust korrust parkimiseks ja äripindadeks. Norras Bodø kesklinnas asuvas 3400 ruutmeetri suuruses kortermajas on 64 valgusküllast Skandinaavia-stiilis korterit, millest osades avaneb ilus vaade Norra fjordidele. Kõikidel korteritel on eraldi rõdu või terrass. Hoone teeb põnevaks ka selle all asuv ning külastajatele avatud vana, restaureeritud Natsi-Saksamaa punker. Ka sisehoovi lahendus on mitmekesine – grillimisala, eraldi Boccia mängimiseks plats, laste mänguala ja jalgrataste parkimiskohad.