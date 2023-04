Prügila küsib risu vastuvõtu eest krõbedat tasu

Suuremate koguste puhul on soovitatav need viia Tartust 15 kilomeetri kaugusel Ülenurme vallas asuvasse Aardlapalu ümberlaadimisjaama. Seal maksab aga vastuvõtt suisa 42 eurot tonni kohta. Millest selline vahe Tartu jäätmejaamade hinnaga?

Mauer täpsustas, et Jaama ja Selli jäätmejaama vastuvõtutasu võiks olla Aardlapalu omaga samaväärne, kui linn esimeste tegevust ei toetaks. «Sisuliselt on nende jaamade töö doteeritud. Linn maksab neile peale, kummalegi 100 000 eurot aastas, sest tegelikke kulusid madalam vastuvõtutasu ei kata.»

Aardlapalu jäätmejaam on ülestõusmispühade ajal avatud tavapäraselt, E–P kell 7–19. Selli tänava jäätmejaam on avatud 1. aprillist 30. septembrini E–R kl 10–19, L kl 10–18 ja P 10–16. Suletud on riiklikel pühadel, v.a nelipühad. Jaama tänava jäätmejaam töötab E–R kl 10–18 ja L–P kl 10–16. Suletud on kõikidel riigipühadel.