Ülikooli kevadise akadeemilise testi tegi rekordarv kandidaate

Akadeemilist testi sai sel kevadel teha kuues linnas üle Eesti kahel laupäeval: 25. märtsil ja 1. aprillil. Testi lahendas 3594 kandidaati, mis on peaaegu tuhande võrra rohkem kui aasta varem. Abituriente oli testitegijate seas 2393 ja seegi arv on varasemast suurem. Kui eelmisel aastal käis testi tegemas 26 protsenti abiturientidest, siis sel aastal oli kohal peaaegu iga kolmas gümnaasiumi lõpetav noor.

«Seda aastat iseloomustab kaks rekordnäitajat: esimest korda on meil nii palju testitegijaid ja ka neid, keda saame õnnitleda sissesaamise puhul,» sõnas Tartu ülikooli õppeprorektor Aune Valk. «Teades, kui pingeline on kooli lõpp ja ülikooli valik, on hea meel tõdeda, et iga kümnes abiturient saab juba praegu olla kindel, et Tartu ülikool ootab teda. Noore inimese jaoks on selline kindlustunne tähtis,» lisas Valk.