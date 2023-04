Konnaränne piirab esmaspäevast Ihaste teel liiklemist

Ihaste teel, Ihaste põigu ja Iirise tänava juurdepääsutee vahelisel lõigul keelatakse öise konnarände ajaks sõidukite läbiv liiklus. Läbisõit on lubatud ainult linnaliinibussidel ja kohalikel elanikel.

Ülejäänud sõidukid suunatakse ümbersõidule marsruudil Ihaste põik – Lammi tänav – Pallase puiestee – Männimetsa tee. Päevasel ajal on läbisõit lubatud, aga sõidukite liiklemiskiirust on piiratud 30 km/h.

Piirangu lõpptähtaeg on esialgne ja vajadusel seda pikendatakse või lühendatakse.

Kõik kodumaised kahepaiksed on looduskaitse all ning piirangud on vajalikud nende hukkumise vältimiseks.