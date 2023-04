Tennisetalent mängis end edetabelis kõrgele kohale

Ojakäär tõusis turniirivõiduga maailma juunioride edetabelis koguni 17 positsiooni ehk 24. kohale, mis on tema karjääri kõrgeim asetus. Tänu sellele on kindel, et 18-aastane eestlane pääseb otse põhitabelisse nii Prantsusmaa lahtistel meistrivõistlustel kui ka Wimbledoni juunioride turniiril.