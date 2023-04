Koolipapa ameti paneb Reimaa maha omal soovil, sest sõitmine Jõhvi ja Tartu vahet muutus liiga ajakulukaks ja süda kutsub rohkem Jõhvi. «Andsin varakult teada, et see õppeaasta jääb minu viimaseks,» lausus ta.

Jõhvi volikogu esimees on Reimaa viimastest kohalikest valimistest saadik, kuid kant on ta südames aastakümneid. «Jõhvi iseseisvuse taastamine on üks osa minu elutööst,» ütles ta, pidades silmas Jõhvi linnaõiguste taastamist 1991. aastal. «Ma loen Jõhvit väga selgelt oma lapseks.»