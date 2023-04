Kvartali pealeehitusest on räägitud juba mitu aastat ning nüüd saab keskust haldav OÜ TTK Kultuurikeskus asuda ehitustöid tegema. Maja kõrgemaks ehitus on plaanis kahes etapis. Esmalt rajatakse kaks korrust peale Turu tänava poole, mis muudab selle majaosa seitsmekorruseliseks. See etapp valmib 2024 aasta suveks.