Jaan Habicht on sisustanud oma elamu külalistetuppa šokolaaditootmise liini. Üks valminud tooteid käib koos CDga metallist ümbrisesse.

Peedu ühe künka veerule on mändide ja kuuskede alla paari aastaga kerkinud ühekorruseline elamu, mille on endale projekteerinud ja majakarbist lõpuni valmis ehitanud ettevõtlik Jaan Habicht (67). 1. aprillist on sellel šokolaadilabori silt.