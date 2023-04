Irja Alakivi: linna ei pea tihendama rohealade arvelt

Tartu ülikoolis toetab selle teema vaates oluline valdkondadeülene koostööplatvorm – kestliku arengu keskus. See konsortsium ühendab kõik ülikooli akadeemilised valdkonnad: humanitaarteadused ja kunstid, loodus- ja täppisteadused, meditsiiniteadused ning sotsiaalteadused. Sisulist tegevust veab üheteistliikmeline eksperdikogu, sealhulgas ka keskkonnatervishoiu professor Hans Orru. Rõhutan siinjuures just keskkonnatervishoiu olulisust, kuna Tartu inimeste keskkonnatervise näitajad, sealhulgas inimeste elamata jäänud aastad, on muret tekitavalt halvad.