Priit Jagomägi: kas Tartu on ikka Eesti sisevete pealinn?

Tartul ja meie suurel järvistul puudub mereühendus, mistõttu on laevandust arendada siin üpris keeruline. Arendajad on tõelised fännid ja nende kokkulugemiseks piisab ühe käe sõrmedest. Nendest kõige kauem, 19 aastat, ja kõige ulatuslikumalt on laevanduse arendamisega tegelenud Emajõe lodjaselts.