Meile siin Eestis võib tunduda imelik, kui näiteks Berliinis Unterden den Lindenil lubatakse marssida seltskondadel, kes Vene trikoloore ja kotkavappe kandes proovivad Putini režiimi kuritegusid millekski mõistetavaks hõikuda, aga suures joones on see ikkagi tühine kõrvalekalle valdavast teistpidisest arusaamast.

Ometi ei tähenda see, et võiksime hakata pidama mõtte- ja sõnumiselgust millekski iseenesestmõistetavaks, mis kord paika loksununa tingimata selliseks jääb. Erilisel ajal on oluline kasvõi kindluse mõttes üle käia ka elementaarseid, väga lihtsaid tõdesid.