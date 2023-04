Suured asjad algavad detailidest, iga inimene on meeskonnas tähtis. Tartu ülikooli ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus asus just sTARTUp Day ärifestivalil oma teadusmahukaid ettevõtteid näitama, ja juba selle esimesest üritusest peale. Siin pildil sTARTUp Day 2023 ettevalmistus tänavu märtsis ülikooli spordihallis.

Tartu Ülikooli ettevõtlusjuhina viis kuud tagasi tööd alustanud ja UniTartu Ventures juhina jätkava Mart Maasiku alluvusest on lahkunud kolmandik inimesi. 18-liikmelisest meeskonnast üks on koondatud, ülejäänud viis on tööst loobunud kas omal soovil või poolte kokkuleppel.