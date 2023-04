Pildid ⟩ Tudengite protestile tõmmati Tartu raekoja ees kiirelt kriips peale

Kolmapäeva hommikul kell 10 kleepisid Tartu ülikooli üliõpilasesinduse liikmed Tartu raekoja peaukse kõrvale plakateid kirjaga «Aitäh, et lubasite», mis viitas käimasolevatele koalitsioonikõnelustele. Plakatid said peaukse kõrval seista vaid mõne hetke, sest raekojast väja astunud turvatöötaja palus need sealt eemaldada.