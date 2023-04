Kellel meist ei teki aeg-ajalt vastupandamatut isu hamburgeri või hot dog’i järele? On täiesti normaalne kiusatusele järele anda, kui kiirtoidu tarbimine ei hakka muutuma just igapäevaseks.

Nii välismaal kui ka Eestis on kiirtoit muutunud üha populaarsemaks. Ebatervislikud toitumisharjumused on aga viinud olukorda, kus inimeste tervisenäitajad on hakanud halvenema, sest sageli ei olda teadlikud kiirtoidu võimalikust mõjust tervisele.