Ülenurme noortekamp terroriseerib autojuhte, vedades sõiduteele tõkkeid

Kristian, kes kohaliku halva kuulusega noortekamba pärast oma täisnime avaldada ei soovi, sõitis poole kolme paiku ööl vastu pühapäeva Ülenurmes, kui ringteel tõkkeid märkas. «See oli juba teine kord,» lausus ta. «Suhteliselt ebameeldiv, kui su ees on tõkis ja siis avastad, et neid on veel.» Lisaks teele veetud tõketele oli ühe väljasõidu ees ka Bolti tõukeratas. Kristian tõstis tõkked ja tõukeratta teeserva, et järgmised autojuhid sama ehmatust või midagi veel hullemat ei peaks kogema.